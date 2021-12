Árvore cai na avenida Centenário e ocupa faixa na pista

Uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira, 20, e atrapalha o trânsito na região. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma faixa foi ocupada e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) já foi informada para retirá-la. A queda da árvore também danificou um poste que fica próximo da mesma.

Também foi registrado pelo órgão um acidente no Largo do Retiro, sentido Barros Reis. A colisão entre um táxi e uma moto deixou uma pessoa ferida. Uma viatura da Transalvador e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local prestando assistência.

Queda ocorreu na manhã desta segunda-feira

