Árvore cai e obstrui parte de pista no Stiep

Uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira, 28, na rua Arthur de Azevedo Machado, no bairro do Stiep, em Salvador. Por conta disso, o motorista deve ficar atento, porque parte da pista está interditada, no sentido Shopping da Bahia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não há registro de fluxo intenso, apesar do incidente. Uma equipe da prefeitura já está no local retirando a árvore.

Atenção! Queda de árvore na Rua Arthur de Azevedo Machado (Stiep), sentido Shopping da Bahia, ocupa uma faixa da via — Transalvador (@Transalvador1) 28 de agosto de 2017

Outras vias

Para quem vai passar pela saída da avenida Paralela, o tráfego está congestionado nas proximidades da Concessionária Grande Bahia, sentido rodoviária.

A Transalvador também registra lentidão na avenida San Martin, sentido Largo do Retiro. As demais vias da capital o tráfego flui sem trânsito intenso. O órgão de trânsito só registrou um acidente, sem feridos, na manhã desta segunda.

