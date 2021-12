Árvore cai e bloqueia Vasco da Gama

Uma árvore caiu nesta terça-feira, 1º, na via no Vale da Muriçoca, na Vasco da Gama. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a planta bloqueou a pista nos dois sentidos, complicando o tráfego na região. A árvore já foi removida e o fluxo liberado. Ninguém ficou ferido.

adblock ativo