Árvore cai, atinge fiação e bloqueia faixa na Federação

Uma árvore caiu na manhã desta terça-feira, 26, e atingiu uma fiação na rua Caetano Moura, na Federação. A árvore fazia parte do terreno do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana (Cepa) e bloqueia uma faixa, no sentido Rio Vermelho. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a árvore já foi removida do local e o trânsito segue tranquilo

A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) foi acionada para fazer a remoção da árvore e a Coelba foi chamada para avaliar as condições de energia. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também esteve no lugar para avaliar a situação.

