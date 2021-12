Após teste, viaduto do Canela passa a ser mão única em dias úteis

Após duas semanas de avaliações técnicas, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), informou nesta quinta-feira, 11, que entre as 6h e 8h da manhã em dias úteis, o tráfego no Viaduto do Canela, permanecerá em mão única (sentido Canela).

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a mudança será feita para reduzir um congestionamento recorrente, causado por uma fila de veículos que se formava no Vale para acessar o viaduto, onde uma contagem de veículos mostrou que, entre 6h e 10h, mais de 2,6 mil veículos buscavam o viaduto, vindos de diferentes locais.

Confira abaixo algumas mudanças:

Para ir ao bairro da Graça, entre 6​h e 8​h da manhã, em dias úteis, veículos provenientes da Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) ou do Canela não terão mais esse viaduto como opção, devendo acessar o Viaduto da Gabriela, cerca de 300 metros à frente, ou retornar sob o Viaduto Menininha do Gantois (viaduto de acesso ao Campo Grande). Nos demais horários, o viaduto do Canela opera em mão dupla.​​

adblock ativo