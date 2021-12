Após protesto, trânsito na Via Expressa flui sem problemas

Os motoristas não encontram dificuldade para trafegar na Via Expressa, sentido Porto de Salvador, neste quinta-feira, 26. O trecho que estava interditado parcialmente por caminhonheiros foi liberado e não causa mais reflexo no trânsito da região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), alguns manifestantes ainda continuam com os veículos parados à margem da pista, mas o trânsito no local flui normalmente.

O protesto teve início na terça, 24, quando cerca de 50 caminhões participaram da mobilização. Desde a última segunda, 23, a categoria reclama dos seguidos aumentos dos combustíveis e dos tributos sobre o transporte.

