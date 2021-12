Após protesto, estudantes liberam via no Rio Vermelho

Uma manifestação de estudantes do Colégio Manoel Devoto fechou a rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho, na altura da unidade escolar, que fica em uma rua transversal à via bloqueada. Após negociação com policiais da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, a via foi liberada. O tráfego chegou a congestionar, mas com o término da manifestação, a situação foi normalizada.

Cerca de 100 estudantes participaram da manifestação. Com cartazes, eles gritavam que o "Nordeste pede paz" e "nem todo mundo é ladrão". Segundo alguns alunos ouvidos por A TARDE, o motivo da manifestação é a onda de violência que atinge o Nordeste de Amaralina. Ainda de acordo com eles, oito jovens com idades entre 14 e 21 anos foram mortos no bairro nos últimos dias.

