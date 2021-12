Após manhã de caos, trânsito segue lento na Paralela

Após uma manhã de caos no trânsito em Salvador, o fluxo de veículos continua intenso na tarde desta segunda-feira, 8. Na avenida Luís Viana (Paralela), no sentido rodoviária, alguns carros quebrados causam lentidão na altura da entrada do bairro de Pernambués, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Nesta manhã, os motoristas enfrentaram um extenso congestionamento na Paralela por conta das obras do metrô, em frente ao Detran, na avenida ACM. Apesar da intervenção na via, a Transalvador informa que o fluxo é normal no região.

Outros dois pontos, no Cabula e na Avenida Silveira Martins, estão congestionados devido à circulação de veículos. No Largo do Tanque, o motorista também encontra lentidão.

Em nota, a Transalvador informou que a situação no trecho das obras do metrô deve se repetir enquanto durar a construção da Estação Detran, cuja a previsão de término é de 12 meses. O órgão informou que não há vias alternativas para os motoristas que desejam acessar a região, apenas a via marginal à ACM.

Confira abaixo a situação do tráfego em algumas localidades da capital baiana. Os internautas também podem consultar o aplicativo Waze para acompanhar o trânsito em Salvador.

Barra

Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô)

Rua Carlos Gomes, Centro

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Igreja do Bonfim, Cidade Baixa

Avenida ACM

Avenida Fernandes da Cunha

Avenida Octavio Mangabeira

Largo da Graça

