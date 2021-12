Após atropelar pedestre, motociclista é atingido por caminhão na BA-528

Dois homens foram socorridos em estado grave após serem atropelados na manhã desta sexta-feira, 9, no km 7 da BA-528, popularmente conhecida como Estrada do Derba. O acidente ocorreu sentido bairro Águas Claras, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma das vítimas, que estava em uma motocicleta, atropelou um pedestre e, na sequência, ele acabou sendo também atropelado por um caminhão após cair da moto. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e levadas a uma unidade de saúde. O trânsito segue complicado na região.

