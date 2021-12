Aplicativo registra 70 ocorrências de trânsito por dia

Um mês após o lançamento, o aplicativo Cidadão do Trânsito está ganhando popularidade e conquistando adeptos entre condutores e pedestres de Salvador. A ferramenta conta com cerca de 4.800 usuários e recebe, diariamente, pelo menos 70 imagens de ocorrências em ruas e avenidas da capital baiana.

O funcionamento é simples: o cidadão baixa o aplicativo, gratuitamente, e pode enviar uma fotografia de acontecimentos fora do comum, como acidentes congestionamentos e infrações.

As fotos, além de ficarem disponíveis no site do aplicativo (www.cidadaodotransito.com.br), são enviadas para a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). No primeiro mês, o portal teve cerca de três mil acessos.

Segundo o gerente de trânsito do órgão, Antônio Nery, os registros recebidos auxiliam na fiscalização. "Por determinação da legislação vigente, não podemos notificar um condutor apenas pelas imagens. Só podemos notificar com a flagrante do agente. Por isso, mandamos a fiscalização aos locais apontados", explica Nery.

Câmeras

De acordo com Luiz Paulo Magalhães, sócio da empresa Marco Zero Cidadania - que criou o aplicativo -, 70% das fotos são de estacionamento irregular.

"Mas também recebemos registros de semáforos quebrados, carga e descarga irregulares e problemas com ônibus, como aqueles que param fora do ponto", conta.

Nos próximos 90 dias, segundo ele, a Marco Zero Cidadania irá implantar 100 câmeras nas principais vias de Salvador para monitorar o trânsito. "Com isso, a pessoa vai entrar no aplicativo e ter acesso a esse monitoramento em tempo real. Poderão ver onde o trânsito está lento e escolher uma rota", diz.

Ele conta que as imagens são enviadas para a Transalvador em tempo real. Pontos como a rua Portugal, no Comércio, e o bairro do Politeama são alvo de queixas diárias.

Magalhães ressalta que não há limite de envio de fotos por dia. Segundo ele, a identidade do cidadão é preservada. Por questões de segurança, o usuário só pode tirar a foto a partir do aplicativo.

Antônio Nery diz que o aplicativo tem auxiliado, mas ressalta que a fiscalização em Salvador tem sido intensificada. "O resultado é que o número de autuações pelos agentes é muito maior do que o registrado no ano passado", diz.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o número de notificações para condutores infratores aumentou 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Infrações de estacionamento irregular, por exemplo, saltaram de 18.739, entre janeiro e abril de 2013, para 33.650 no mesmo intervalo deste ano.

Usuários

Quem utiliza o aplicativo acredita que o software pode contribuir com a fiscalização e ajudar a conscientizar condutores e pedestres.

A gerente administrativa Débora Rivera, 27, é uma das usuárias do aplicativo. Ela conta que "as barbaridades no trânsito" a motivaram a usar o Cidadão do Trânsito.

"Com o passar do tempo, o motorista terá medo, porque qualquer cidadão poderá ser um ajudante do agente fiscalizador e, assim sendo, começará uma conscientização dos motoristas, mesmo que forçada", acredita.

A estudante Isabela Lacerda, 32, diz que, na Capelinha, onde mora, os problemas de estacionamento irregular são recorrentes. "Com o aplicativo, podemos tirar fotos na hora. Isso pode fazer com que os condutores tenham mais consciência", opina.

Para o administrador Cid Barreto, 39, a atualização sobre ocorrências é a principal contribuição. "As atualizações em tempo real permitem que façamos nossa rota", diz.

