Apagão trava trânsito em Salvador

Os efeitos do apagão que atingiu a Bahia e os demais estados do Nordeste nesta quarta-feira, 28, refletem no trânsito de Salvador. Sinaleiras ficaram sem funcionar e o tráfego de veículo praticamente parou em vários pontos da cidade, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Apesar do restabelecimento em alguns locais, o trânsito continua congestionado na região do Iguatemi, na Avenida Vasco da Gama, Ogunjá e Bonocô. Motoristas que trafegam pela avenidas Manoel Dias, Antônio Carlos Magalhães (ACM), Paralela e Tancredo Neves também encontram lentidão. Agentes da Transalvador foram enviados para vários pontos da cidade para organizar o trânsito.

Segundo o órgão, várias sinaleiras ainda estão sem funcionar, na orla da cidade e no Centro, o que complica ainda mais o tráfego. Por volta das 17h, os semáforo da região do Iguatemi e da Barra voltaram a funcionar.

Apagão

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que a energia foi restabelecida em sete capitais do Nordeste por volta de 16h30, cerca de uma hora e meia após o apagão. De acordo com a assessoria do ONS, o blecaute foi gerado por queimadas no estado do Piauí em duas linhas de transmissão, causando a separação da região Nordeste do restante do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A falta de energia atingiu os 9 estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Cerá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Ainda de acordo a assessoria, o centro de operação já iniciou o processo padrão para recompor o sistema.

