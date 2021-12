Ao vivo: lavagem deixa o tráfego lento em pontos da cidade

Por conta da Lavagem do Bonfim, o tráfego está lento no início desta tarde em toda a região do centro da cidade. Até aas 12h50, o fluxo está congestionado na Av. San Martin e no Largo do Tanque, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Os outros pontos críticos estão no bairros do Comércio, Liberdade, Largo do Tanque, São Caetano e nas avenidas Barros Reis, Calçada e Lucaia. De acordo com o órgão, os motoristas devem evitar transitar por esses locais.

Acidente

Um caminhão que transportava tubos tombou na manhã desta quinta-feira, 15, na avenida Paralela, sentido Aeroporto. Segundo o órgão de trânsito, o acidente ocorreu por volta das 9h, no retorno próximo ao supermercado Extra.

Ainda segundo a Transalvador, a carga foi retirada da pista e o tráfego segue normalmente na região.

Confira, ao vivo, como está o trânsito neste momento nas principais vias de Salvador:

Av. Fernandes da Cunha, na Cidade Baixa

Av. Heitor Dias, na Vila Laura, na região de Brotas

Av. Lucaia, próximo à Embasa

Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô)

Av. Octávio Mangabeira, em Itapuã

Av. Sete de Setembro, na Barra

Largo do Pelourinho, no Centro Histórico

