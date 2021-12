Aniversário de Salvador gera mudanças no trânsito; confira

Devido à realização de eventos relacionados ao Festival da Cidade em diferentes pontos de Salvador neste fim de semana, quando são comemorados os 466 anos da capital baiana, haverá alterações no tráfego.

No sábado, 28, por causa dos desfiles de fanfarras na Ribeira, o tráfego de veículos será interditado, a partir das 16h, nas seguintes vias: Largo da Madragoa, Av. Porto dos Mastros, Rua Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira.

No domingo, 29, será proibido o estacionamento de veículos na extensão de três vagas situadas em frente à Igreja da Boa Viagem na Ponta do Humaitá, das 5h às 19h, por causa da apresentação de Fred Mendes. Serão feitas rondas, vistorias e fiscalização do tráfego de veículos e estacionamento regular no entorno da Ponta do Humaitá, no dia 29, das 17h às 20h.

Também no domingo, o tráfego de veículos será interditado, das 17h às 22h, na Rua Aterro do Joanes, praça do final de linha Prainha do Lobato, em frente ao Colégio Estadual Dalva Matos. O estacionamento de veículos no local será proibido a partir das 22h do sábado, 28, até as 22h do domingo.

A Transalvador reitera que será assegurado o acesso aos residentes às vias interditadas, mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água ou energia elétrica.

