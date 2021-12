Alunos protestam contra queda de elevador em faculdade

Alunos da faculdade na qual um elevador despencou na terça-feira, 29, protestam na noite desta quarta-feira, 30, e bloqueiam o tráfego na via. Segundo a Transalvador, a pista da rua Miguel Calmon, bairro do Comércio, foi ocupada por volta das 18h e os manifestantes caminham em direção ao desvio realizado pelo órgão.

A manifestação foi motivada pela queda de um elevador da faculdade, que deixou três pessoas feridas. A Transalvador pediu, em nota, que os condutores evitem a via que está totalmente interditada. Os veículos estão sendo desviados para a avenida Estados Unidos.

Procon-BA notificou a instituição

O Procon-BA notificou a Unijorge nesta quarta-feira, 30, para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Com a medida, a faculdade está obrigada a informar se a manutenção era feita com a regularidade necessária, qual a empresa encarregada do serviço e que tipo de assistência foi prestada às vítimas.

A instituição terá o prazo de dez dias para prestar todas as informações e documentos solicitados sobre o acidente de consumo. Após o término do prazo, a resposta será analisada pelo órgão para que sejam adotadas as medidas administrativas pertinentes.

adblock ativo