Alterações no tráfego da Av. ACM começam a partir deste domingo

A partir deste domingo, 8, a avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) passará por novas alterações de tráfego em razão do andamento das obras do BRT. As mudanças têm como objetivo a construção dos elevados que abrigarão a estação do BRT, nas imediações do supermercado Walmart.

O tráfego da via principal, no sentido Av. Luís Viana (Paralela), será desviado a partir das imediações do supermercado Sam’s Club. Desta forma, os veículos provenientes da Av. Juracy Magalhães deverão acessar a via marginal, voltando novamente à via principal logo após o Walmart.

No sentido Lucaia, neste mesmo trecho, serão realizados pequenos desvios. Já nas imediações do Lar Shopping, haverá um estreitamento da via, que passará de quatro para três faixas no sentido Lucaia, para permitir a construção do elevado.

As mudanças na região também irão afetar o fluxo dos veículos que saem da rua Cipreste, ao lado do Sam’s Club. O acesso à via principal no sentido Lucaia será interditado, e os veículos deverão utilizar a via marginal, sentido Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), acessando a via principal logo após do Walmart, como os demais veículos que seguem na mesma direção. Para quem deseja ir no sentido Lucaia, a opção é permanecer na rua da Alfazema e acessar a Av. Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto.

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, recomendou que, se possível, os motoristas que trafegam pela área reprograme o roteiro, principalmente em horário de pico. “O fluxo desse trecho da avenida chega a 200 mil veículos em dias normais. Apesar de todo o planejamento dos órgãos da prefeitura envolvidos no projeto, buscamos causar o menor impacto possível no trânsito. Os condutores deverão dar preferência a vias alternativas, como as avenidas Octávio Mangabeira ou a Mário Leal Ferreira (Bonocô)”.

As mudanças serão realizadas desde as primeiras horas da manhã, e estão previstas para serem concluídas no início de 2020. Agentes de trânsito estarão pela região para tirar dúvidas e orientar os condutores sobre as alterações.

Construído em três etapas, o BRT terá 11,7 quilômetros de extensão entre a Estação da Lapa e a região do Shopping da Bahia, passando pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM.

