Alterações de trânsito e linhas de ônibus na orla de Salvador são adiadas

Marcadas para começar a partir desta sexta-feira, 26, as alterações de trafégo que seriam realizadas na região da Paciência, no Rio Vermelho, na orla de Salvador, foram adiadas por tempo indeterminado.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a suspensão ocorreu devido à necessidade de reavaliar o planejamento de desvio de tráfego que seria implementado.

As mudanças previam a interdição completa da avenida Oceânica, no trecho próximo à praia da Paciência com interseção na travessa Bartholomeu de Gusmão. Além disso, também seria proibida a circulação de veículos na região e os itinerários modificados.

Assim, os veículos que trafegam no sentido Rio Vermelho/Ondina, continuarão utilizando a avenida Oceânica. Já quem trafega no sentido oposto, Ondina/Rio Vermelho, deve usar as avenidas Adhemar de Barros e Anita Garibaldi, e em seguida a rua Conselheiro Pedro Luiz.

