Alteração do trânsito na Paralela acontece semana que vem

Inicialmente prevista para ter início nesta terça-feira, 28, a implantação das vigas de sustentação dos viadutos do Corredor Transversal II sobre a avenida Luís Viana (Paralela) foi transferida para terça, quarta e quinta-feira da semana que vem (4, 5 e 6, respectivamente). Para o içamento e lançamento das peças nas estruturas dos viadutos, o fluxo de veículos será desviado no sentido aeroporto durante os três dias, entre as 23h de um dia até às 5h do dia seguinte.

Com o desvio do fluxo, os motoristas devem acessar a avenida Orlando Gomes pela via marginal da Paralela, onde o novo acesso já está em funcionamento, e depois retornar em local indicado, tendo acesso novamente à avenida Paralela pela ligação entre as duas vias.

O Corredor Transversal II faz parte do Programa Mobilidade Salvador e vai atravessar a capital, conectando a Orla Atlântica ao Subúrbio Ferroviário. São aproximadamente 13 quilômetros de pistas, compreendendo a avenida Orlando Gomes (3,5 quilômetros) e a futura avenida 29 de Março (9,2 quilômetros), mais os oito quilômetros da Estrada da Base Naval (BA-528).

