Alagamentos congestionam trânsito em diferentes pontos de Salvador

Por conta da chuva que atinge Salvador na manhã desta segunda-feira, 29, os condutores encontram dificuldade para trafegar em alguns locais da cidade.

Segundo a Superintendência de Transporte de Salvador (Transalvador), o ponto mais críticos de alagamento foi na avenida ACM, na altura do Walmart, que estava com o trânsito interditado nos dois sentidos da via principal. A água já começou a escoar e o trânsito na via está sem retenção. O órgão avisa que é preciso ter atenção, por conta da chuva.

Outros pontos de alagamentos são na avenida Manoel Dias com a rua Espirito Santo, na Pituba; avenida Garibaldi, no sentido centro, próximo ao Hospital Jorge Valente; na rua Nilo Peçanha e no Largo da Calçada.

Chuva alagou a via, dificultando o tráfego dos veículos

Mesmo sem pontos de alagamento em alguns trechos, há congestionamento por conta do fluxo de veículos na avenida Juracy Magalhães Jr.; na avenida ACM, no trecho do Detran, e na Av. Paralela, no sentido centro.

Ainda segundo o órgão, os motoristas encontram tráfego intenso nas imediações da rodoviária.

Durante a apresentação da reformulação do programa Primeiro Passo, no Parque da Cidade, o prefeito ACM Neto disse nesta sexta, que a prefeitura montou uma força tarefa para combater os efeitos da chuva na avenida ACM e os problemas serão resolvidos em definitivo com as obras de infraestrutura para implantação do BRT.

"Uma das razões que nos motivou a fazer essa obra é justamente o investimento em drenagem que faremos em vias como as avenidas ACM e Juracy Magalhães, que provocam reflexos em toda a cidade, já que esta é uma região integradora e destino de muitas pessoas ao longo do dia. Com essa obra, vamos melhorar a drenagem, o transporte público e o trânsito nessa região", declarou o prefeito.

O prefeito também pediu o apoio ao Consórcio BRT, responsável pelas obras de implantação do novo modal. "Logo cedo, mobilizamos equipes da Secretaria de Manutenção (Seman), Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Casa Civil, Codesal e Transalvador para minimizar os transtornos e atuar para que a mobilidade fosse retomada na ACM, o que está acontecendo. Também pedimos o apoio à empresa que realiza a obra (Consórcio BRT), que está atuando", finalizou.

Região da avenida ACM é uma das mais afetadas pela chuva

