Alagamentos atrapalham trânsito em vários pontos de Salvador

A chuva atrapalha o trânsito em diversos pontos da capital baiana na manhã desta segunda-feira, 27, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte dos Salvador (Transalvador).

Os motoristas encontram pontos de alagamento na entrada da Engomadeira, Vale da Muriçoca, subida da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) e nas avenidas Pinto de Aguiar e Octávio Mangabeira (Orla), na altura da sede de praia do Bahia.

Já na Rua Manoel Esteves, no Km 17 de Itapuã, a água invadiu as casas e causou danos aos moradores. "O alagamento derrubou três paredes da casa do vizinho. Se houvesse alguém na hora do acidente, poderia ter se ferido", afirma o morador Carlos Alberto.



Um dos imóveis atingidos foi o da dona de casa, Maria do Carmo, que está com a residência alagada. Ela conta que perdeu quase todos os móveis e eletrodomésticos por conta do aguaceiro.

Na Rua Miguel Burnier, na Barra, o alagamento impede até que os moradores saiam de suas casas. A passagem de veículos, inclusive ônibus e caminhões, também é prejudicada. O mesmo acontece na Rua Celika Nogueira, em Águas Claras.

Na Avenida Luís Viana (Paralela), um caminhão quebrado na altura da Faculdade Unijorge atrapalha o trânsito no sentido rodoviária.

A Transalvador alerta aos motoristas sobre os semáforos quebrados, piscando no amarelo, nas regiões da Avenida Ogunjá e nas ruas Padre Feijó (Canela), Rio Grande do Sul, maranhão, Goiás e Fernando de Noronha, todas estas na Pituba. Há ainda um semáforo quebrado em Pirajá.

<GALERIA ID=18328/>

Durante o fim de semana, o órgão registrou 24 acidentes, que deixaram 35 feridos e duas pessoas mortas.

adblock ativo