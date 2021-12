Ajustes no tráfego têm se intensificado desde junho

Intervenções para mudanças no tráfego da capital pela Transalvador se intensificaram a partir do mês de junho, pouco antes do início da Copa das Confederações, o que gerou confusão e muitos congestionamentos no entorno da Arena Fonte Nova.

Na primeira semana deste mês, além das intervenções na região do dique do Tororó e vale do Ogunjá, anunciadas como temporárias em função da competição internacional, o órgão de trânsito municipal também alterou o tráfego no Horto Florestal e no acesso ao Costa Azul e Stiep pela avenida Tancredo Neves.

A Transalvador mantém a mudança no trânsito na ligação entre a Av. Juracy Magalhães e o Horto Florestal via alameda dos Ipês, que passou a ter sentido único para o bairro de Brotas.

Já a experiência de interdição no trânsito da av. Tancredo Neves para o Costa Azul e Stiep, entre 17h e 20h, só durou algumas semanas, sendo descartada pelo órgão.

Orla

Outra medida adotada pela Transalvador que ainda vigora é a faixa exclusiva, entre Jaguaribe e Boca do Rio, para veículos de passeio que trafegam com mais de uma pessoa, entre 6h e 9h.

A "faixa solidária" é inspirada em experiência aplicada em São Paulo (SP).

