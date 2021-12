Aglomeração de pessoas em hospital congestiona trânsito

Centenas de pessoas se aglomeram na manhã desta segunda-feira, 5, em frente ao Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, para marcar consultas, exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A fila passa pelo viaduto que liga os bairros de Nazaré e Barbalho e vai até a região do Aquidabã, causando reflexos no trânsito local. De acordo com informações da Transalvador, os motoristas encontram grande congestionamento no local. A situação deve permanecer nas próximas horas, até que as pessoas sejam atendidas e a fila diminua.

Nas outras vias da capital baiana, o trânsito segue intenso por conta do fluxo do horário. Desde a noite de quinta-feira, 1º, até a manhã desta segunda, a Transalvador registrou 10 acidentes, com 15 feridos.

