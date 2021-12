Agendamento para vistoria de caminhões pequenos começa hoje

Os radares de Salvador passarão a notificar, a partir de 22 de junho, caminhões com medidas acima de 6,5 metros de comprimento e 2,2 m de largura que trafegarem em vias com restrição à circulação de veículos pesados, nos horários determinados em lei municipal.

A partir desta segunda-feira, 13, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) convoca proprietários de caminhões de padrão menor (abaixo de 6,5 m) para cadastro e vistoria obrigatórios junto ao órgão.

O cadastro visa liberar da notificação os veículos pesados menores, sem restrição. A partir de hoje, o agendamento poderá ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site www.transalvador.salvador.ba.gov.br. Para isso, é necessário o proprietário ter os números da placa e do Renavam, além de modelo e marca.

A vistoria ocorrerá gratuitamente a partir do dia 22 de abril no estacionamento do Wet'n Wild. O trânsito de caminhões e tratores nas áreas de restrição a circulação (ARC) do município é proibido entre 6h e 10h, de segunda a sábado; entre 17h e 20h, de segunda a sexta-feira; e entre 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados na orla de Salvador. As ARC implicam ainda não estacionar e parar, além de carga e descarga.

