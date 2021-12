Adesivo no vidro substitui talão de multa de trânsito

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) colará adesivos nos vidros dos veículos, informando a notificação aos condutores que cometerem alguma infração. Atualmente, os agentes utilizam uma via amarela de notificação, que é colocada sobre o para-brisa do carro autuado.

A partir desta quarta-feira, 22, os agentes começam a receber os adesivos para iniciar sua utilização nas vias públicas da cidade. Segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a nova medida será implementada completamente ao longo deste ano.

Mesmo com esta mudança, os condutores continuarão recebendo a via amarela de notificação pelos Correios no prazo máximo de 30 dias, contados da data em que a infração foi cometida e registrada pelo órgão.

Ainda de acordo com Muller, inicialmente, 30 agentes que já operam smartphones dotados de sistema de talonário eletrônico vão receber os adesivos. Eles vão notificar utilizando o equipamento informatizado e colarão o adesivo para informar ao motorista.

Mensagem

O adesivo traz a palavra "Autuado" em destaque, com uma mensagem de caráter educativo: "O senhor transgrediu a Lei de Trânsito. Para assegurar sempre seus direitos, respeite o dos outros". O material, no entanto, não especifica a infração cometida pelo condutor.

Conforme Fabrizzio Muller, o material aderente têm custo menor em relação às vias amarelas. Ele ressalta, por outro lado, que estas vias impressas continuarão disponíveis. "O talão manual pode ser utilizado no caso de defeito do talonário eletrônivo ou de a bateria acabar", assinala.

Material educativo é ressaltado pela Transalvador (Foto: Divulgação | Ascom Transalvador)

Para Muller, o uso do adesivo tem um caráter educativo. "O próprio condutor saberá que cometeu uma infração e outros que passarem e verem o adesivo vão perceber que há fiscalização, o que acaba inibindo eles descumprirem as leis", observou Muller.

Fixação

Além disso, o gestor destaca haver casos em que chuva ou vento forte podem tirar a via impressa do para-brisa do veículo, além de situações em que flanelinhas também acabam tirando. "O adesivo é mais difícil de sair, vai ser sempre colado no vidro. Para o condutor não ter prejuízo, vai poder tirar o material sem nenhum dano" .

Condutores ouvidos por A TARDE aprovaram a mudança, mas temem que o papel aderente deixe marcas no vidro. O industriário José Moura, 60, contou que já foi multado em dois locais, por estacionamento irregular, e somente foi informado quando a notificação chegou em sua casa.

"Meu filho usa bastante meu carro e não recebeu nenhum aviso no local. Quando a notificação chegou, fomos pegos de surpresa. Isso facilita até na hora de fazer a defesa, para recorrer", diz ele.

Nestes casos, José Moura acredita na possibilidade de que flanelinhas tenham tirado a cartela amarela do veículo. "Como já tinha pago, ele pode ter tirado para que eu não visse a notificação de infração. Com o adesivo, esse processo vai ser mais seguro", aposta o condutor.

adblock ativo