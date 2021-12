Ações da Transalvador carecem de eficácia

Três ações recentes da prefeitura do Salvador para melhorar o trânsito não obtiveram o êxito esperado. Diante dos resultados negativos, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) suspendeu a implantação da faixa exclusiva para ônibus nas avenidas Juracy Magalhães e ACM e a interdição do acesso do Costa Azul e Stiep pela avenida Tancredo Neves.

Além disso, o órgão reajustou o horário de funcionamento da Faixa Solidária, na Boca do Rio, exclusiva para veículos com mais de um passageiro.

As alterações impactaram diretamente a rotina dos motoristas e usuários de transporte público.

O publicitário Tiago Lima, de 26 anos, conta que, no primeiro dia de funcionamento da faixa exclusiva, chegou atrasado para uma reunião de trabalho.

"Saí do Itaigara às 15h50 e só conseguiu chegar ao trabalho às 17h20. Estava um engarrafamento absurdo, pior do que aqueles que já estamos acostumados a enfrentar diariamente", relata.

Para a professora do Departamento de Transportes da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Ilce Maria Dantas, as medidas implementadas pela Transalvador são superficiais e insuficientes.

"É preciso um estudo aprofundado. A implantação de uma faixa exclusiva para ônibus, por exemplo, deve vir associada a outras medidas, como uma rede integrada de transporte. O que está sendo feito é a repetição de estratégias usadas há cinco anos, que não deram certo. A prefeitura está brincando com a população", disse.

Ao ser procurado várias vezes pela reportagem de A TARDE, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, desligou o celular, sem dar entrevista.

O diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Correia, considera que os ajustes e suspensões são naturais, do ponto de vista técnico. É ao colocar em prática que, segundo ele, se podem verificar os "efeitos colaterais".

"Avaliamos se o remédio está de acordo, se exagerou a dose ou se foi prescrito a menos. É justamente na fase de monitoramento que se faz esta avaliação", afirma.

No entanto, a especialista em trânsito Cristina Aragon acredita que os testes realizados pelo órgão não podem penalizar a população.

"Hoje, existem programas de simulação de trânsito, que servem para prever as consequências de qualquer mudança e, assim, ajudar os responsáveis a tomar decisões. Faltam instrumentos desse tipo na atual gestão", diz.

Reativação

Apesar das críticas, Marcelo Correia afirma que as intervenções suspensas poderão ser reativadas a qualquer momento. Segundo ele, todas as ações são planejadas e estudadas por especialistas de trânsito do órgão.

"Após a conclusão das obras da avenida Paralela (no bairro do Imbuí), podemos pensar em retomar a faixa exclusiva de ônibus na ACM e na Magalhães Neto, por exemplo. Ela funcionou bem pela manhã. O problema foi o pico durante a tarde, que gerou engarrafamento", disse.

