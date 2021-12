Acidentes e ônibus quebrado atrapalham trânsito nesta terça

O trânsito segue com intensidade nas principais vias da capital baiana na manhã desta terça-feira, 11, por conta do fluxo de veículos do horário. Lentidão registrada nas avenidas Paralela e Bonocô, sentido centro.

Na Avenida Barros Reis, um acidente envolvendo uma moto e um carro modelo Gol deixou o motociclista ferido e congestiona o trânsito no sentido Retiro. Uma viatura da Transalvador está no local.

Já na região do Iguatemi, outro acidente envolvendo uma moto e um carro deixou mais uma pessoa ferida e causa reflexos no tráfego, próximo ao shopping Iguatemi.

No Campo Grande, um ônibus da empresa Barramar está quebrado na via, interferindo no fluxo de veículos da região.

A Transalvador registrou nove acidentes, com 13 feridos, nas últimas 24 horas.

adblock ativo