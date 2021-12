Acidentes e carro quebrado deixam trânsito lento na Paralela

A manhã deste sábado, 6, começou congestionada na avenida Paralela. Por volta das 7h30, em três pontos distintos, o trânsito seguia lento no sentido centro.

Na avenida Carybé, sentido Paralela, um veículo quebrado provocou lentidão por conta de motoristas que reduziam a velocidade para desviar do carro parado no acostamento, à direita.

Mais à frente, próximo à Unijorge, três veículos colidiram, por volta das 8h, e uma pessoa ficou ferida. Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) estavam no local.

Em outro ponto da avenida, próximo ao Posto 2, ainda no sentido rodoviária, à esquerda da via, outra equipe da Transalvador atendeu dois veículos que colidiram sem feridos.

O trânsito continua lento nestes pontos. No sentido aeroporto, o tráfego segue livre.

