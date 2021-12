Acidentes deixam feridos e travam Paralela nesta manhã

Quatro pessoas ficaram feridas em três acidentes na avenida Paralela, na manhã desta terça-feira, 26. As ocorrências aconteceram nas imediações da entrada do bairro de Narandiba, sentido rodoviária, o que congestiona o trânsito na Paralela.

O primeiro acidente envolveu um carro de passeio e uma moto. O motociclista ficou ferido. Não há informações sobre o seu estado de saúde, mas ele estava consciente após a colisão.

Em seguida, dois ônibus colidiram na mesma região. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Logo depois, uma moto bateu no fundo de um carro de uma emissora de televisão, deixando o motociclista ferido.

A sucessão de acidentes na mesma região, além do estreitamento da via marginal à Paralela, que dá acesso ao bairro de Narandiba, congestionam o trânsito no sentido rodoviária desde o início desta terça, por volta de 6 horas.

Por conta da retenção, os motoristas desviaram o itinerário para a avenida Otávio Mangabeira, na orla, sobrecarregando também essa via. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a situação fica ainda mais complicada porque houve um acidente entre um carro de passeio e uma moto, com um ferido, na avenida Pinto de Aguiar, que liga a Paralela à Orla.

