Acidentes de trânsito deixam dois feridos em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes na manhã desta quinta-feira, 1º, na capital baiana. Em uma das ocorrências, um carro bateu em um poste na avenida Paralela, próximo a loja de construção Ferreira Costa.

A estrutura caiu na pista e o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O veículo já foi retirado da pista, mas o poste ainda não foi removido. De acordo com a Transalvador, a Coelba ainda está no local fazendo a retirada do poste, o que está dificultando o tráfego de veículos na avenida. Além disso, a faixa da direita está interditada. Não há previsão de quando o serviço irá terminar.

A Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) foi chamada e já fez a limpeza do óleo, que estava derramado na pista.

Centenário

Outra pessoa ficou ferida após um automóvel colidir com o carro no portão do 5º Centro de Saúde Professor Clementino Fraga, na avenida Centenário.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não soube informar se a vítima é o condutor do veículo ou um pedestre.

adblock ativo