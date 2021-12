Acidentes complicam volta para casa nesta quarta

Quem tenta voltar para casa no começo da noite desta quarta-feira, 25, enfrenta lentidão nas principais vias da cidade. De acordo com a Transalvador os congestionamentos se devem a dois acidentes na região do Iguatemi.

A avenida A.C.M. nos dois sentidos está com trânsito parado. Na Av. Tancredo Neves o tráfego também é muito lento devido aos acidentes e as obras que são feitas em parte da via.

De acordo com a Gerência de Trânsito do órgão, o primeiro acidente por voltas das 16h30 aconteceu na subida da Ligação Iguatemi Paralela (Lip), com dois carros de passeio. Quando a situação estava sendo contornada, outro acidente ocorreu, desta vez nas proximidades do supermercado Macro, por volta das 18h, envolvendo três veículos - uma moto, um ônibus e um carro. Não houve ferido. E os veículos já foram retirados das vias.

Ainda segundo o órgão outras avenidas, como Vasco da Gama, Garibaldi e a Orla também estão com pontos de retenção.

adblock ativo