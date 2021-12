Acidentes complicam o trânsito nesta quarta

Dois acidentes estão complicando o trânsito na manhã desta quarta-feira, 5. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o primeiro aconteceu por volta das 7h30min no bairro de Jardim Cajazeiras. Um homem ficou ferido após ser atropelado por uma Van na travessa da Av. Eliomar Baleeiro, próximo a Bahia Ferros.

Ainda segundo a Stelecom, a vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida por uma ambulância do Salvar e encaminhada ao Hospital Geral do estado (HGE). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O outro acidente, também um atropelo, aconteceu por volta das 8h, no bairro de São Caetano. De acordo com a Stelecom, um homem foi atropelado por uma moto na Estrada de Campinas de Pirajá, em frente a loja da Insinuante. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Gerla do Estado.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Av. Paralela, ACM e Rótula do Abacaxi seguem com trânsito lento por conta do fluxo de veículos.

