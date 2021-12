Acidente próximo ao Iguatemi deixa trânsito lento e 1 ferido

Um acidente entre dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida e trânsito lento no final da tarde desta segunda-feira, 15, no viaduto Raul Seixas, região do Iguatemi.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a vítima, que ficou presa nas ferragens, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). O órgão não soube informar o estado de saúde da vítima.

Ainda segundo a Transalvador, os veículos já foram retirados do local, mas o trânsito continua lento na região por conta da limpeza que está sendo feita na pista por uma equipe da Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

