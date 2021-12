Acidente na Avenida Paralela deixa um morto e quatro feridos

Um acidente na Avenida Paralela deixou uma pessoa morta e quatro feridas por volta de 5h30 desta terça-feira, 29. De acordo com informações da Central de Polícia, um carro modelo Corsa Sedan, que levava cinco passageiros, colidiu contra um poste, próximo à entrada da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

Os jovens voltavam de um show no Wet'n Wild quando o motorista, Adson Morais, perdeu o controle do veículo até subir o canteiro central e se chocar contra o poste. A passageira Marcelle Thaís Souza, de 25 anos, ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Os quatro feridos foram socorridos por ambulâncias do Samu e do Salvar, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. Uma das vítimas foi identificada como Gabriel Fernandes. Equipes da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador) e da Polícia Militar estão no local e aguardam a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia.

Outro acidente, desta vez envolvendo um carro modelo Uno e uma moto, deixaram uma pessoa ferida. A colisão também acotneceu na Avenida Paralela, sentido Centro, em frente à Odebrecht.

