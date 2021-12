Acidente na avenida Oscar Pontes deixa dois feridos

Duas pessoas ficam feridas em um acidente envolvendo um carro e uma moto na avenida Engenheiro Oscar Pontes, em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 10, por volta das 7h.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Uma viatura da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) se dirige ao local. De acordo com o órgão, o trânsito está lento no local.

