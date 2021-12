Acidente na Av.Centenário deixa pelo menos um ferido

O trânsito segue tranquilo nas principais vias de Salvador nesta sexta-feira, 5. Os veículos trafegam sem retenções pelas avenidas ACM, Tancredo Neves, Paralela e na Ligação Iguatemi Paralela.

Somente na av. Centenário, um acidente com uma moto, às 11h30, deixou um ferido no loca. Uma viatura da Transalvador está no local, mas ainda não há informações sobre outros feridos e se há reflexos no trânsito.

Desde 7h da manhã, foram registrados três acidentes, com um ferido.

