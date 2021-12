Acidente na Av. Manoel Dias deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas, de identidade ainda não revelada, ficaram feridas ao bater o carro em um poste na manhã deste sábado, 30, na avenida Manoel Dias da Silva, no bairro da Pituba. O acidente aconteceu por volta das 10h próximo ao estabelecimento Multimagem, no final da avenida.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o trânsito já foi controlado por agentes que estão no local. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar próxima.

