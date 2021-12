Acidente mata criança e dois adultos na BA-233

Uma criança e dois adultos morreram em um acidente neste domingo, 21, na BA-233, no trecho entre Conde e Esplanada. Os três estavam no veículo Celta que colidiu com um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), apenas o motorista do carro de passeio, Carlos Santos de Jesus, 37, foi identificado. A mulher, de aparente 37 anos, e uma menina, de cerca de 4 anos, não portavam documentos de identidade.

Neste domingo, outro acidente deixou uma criança ferida na BR-110. Na ocorrência, um casal ficou ferido e dois homens morreram. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE).

adblock ativo