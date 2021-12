Acidente envolvendo ônibus deixa feridos na Juracy Magalhães

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um ônibus urbano da empresa Praia Grande deixa pelo menos uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 8, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), os veículos colidiram por volta das 8h30, na Avenida Juracy Magalhães, no bairro do Rio Vermelho.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada para o local. O grau de gravidade dos ferimentos não foi informado.

Apesar do trânsito no local já apresentar lentidão, o órgão de trânsito não soube informar o horário em que os veículos serão retirados da avenida.

adblock ativo