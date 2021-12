Acidente envolvendo motociclista congestiona Piatã

Um acidente envolvendo um veículo e uma moto deixou o motociclista ferido em Piatã, nas proximidades do Sesc, por volta das 21 horas dete sábado, 18. De acordo com informações de policiais militares que faziam a ronda na região, o piloto da motocicleta trafegava em alta velocidade quando colidiu no fundo de um veículo do tipo Renault que estava parado no semáforo.

O motociclista, identificado como Edmilson Leandro Linhares, 30, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para Hospital Geral do Estado (HGE). O acidente deixou o trânsito do local congestionado.

