Acidente envolve 11 veículos na BR-324

Um acidente envolveu 11 veículos, por volta das 13h30 desta segunda, 03, na BR-324. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, sem gravidade. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a única que precisou ser hospitalizada foi a professora Tatiana Guimarães Rocha Dourado Lima, 39 anos, que dirigia um VW Fox.

O carro dela foi esmagado por um caminhão carregado de areia. Tatiana ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária ViaBahia. A carga de areia atingiu também um GM Celta prata.

A professora foi levada em um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer/PM) para o Hospital do Subúrbio (Periperi), com suspeita de fraturas nas pernas. Conforme familiares dela, os exames não detectaram lesões e funcionários do hospital confirmaram que Tatiana recebeu alta por volta das 16h.

As circunstâncias do acidente ainda não estão esclarecidas. Os policiais informaram que o condutor do caminhão, que não teve o nome revelado, teria perdido o controle do veículo, à altura do Km-612 (sentido Salvador), próximo ao bairro da Palestina, e tombou.

Na sequência, outros oito carros foram envolvidos em um engavetamento. De acordo com policiais civis de plantão no Hospital do Subúrbio, um dos automóveis seria conduzido pela irmã de Tatiana, uma médica, que não teve a identidade divulgada e não teria ficado ferida. Outros lesionados foram atendidos em unidades médicas de Simões Filho (Grande Salvador).

Ambulantes - A estimativa dos agentes da PRF é de que o acidente tenha provocado um congestionamento de cerca de 7 km. O fluxo precisou ser interrompido para a realização do resgate das vítimas e remoção dos veículos da via. Na pista oposta, o trânsito ficou lento devido à atitude de motoristas curiosos, que desaceleravam os veículos para observar a cena do acidente. A velocidade era tão baixa que vendedores ambulantes aproveitaram a clientela ocasional. O caminhão acidentado e o Fox só foram retirados da pista e levados ao posto da PRF, em Simões Filho, no final da tarde.

