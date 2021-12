Acidente entre ônibus e moto deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas após um ônibus colidir com uma moto na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um ônibus da Praia Grande saía da garagem quando colidiu com uma motocicleta que passava em frente à garagem da empresa.

A colisão deixou o condutor e o passageiro da moto feridos. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Os veículos já foram removidos da via e encaminhados para o pátio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), onde devem passar por uma perícia para identificar os culpados pela colisão. O trânsito flui sem pontos de lentidão no local.

Trânsito lento na Avenida São Rafael e Regional, sentido Barradão, por conta do jogo do Vitória que acontece no local desde as 16h. Somente neste sábado foram registrados cinco acidentes com três feridos na capital baiana.

