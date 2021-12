Acidente entre ônibus e carro deixa 12 feridos

Uma colisão envolvendo dois ônibus e um carro deixou 12 pessoas feridas durante a tarde desta quarta-feira, 16, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu por volta das 14h30, em frente ao empresarial/residencial Mundo Plaza.

As vítimas foram atendidas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seis foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), dois para o Hospital Teresa de Lisieux, dois para UPA de Marback e outros dois foram atendidos e liberados no local, informou a assessoria do Samu.

Ainda segundo a assessoria, não houve nenhum ferido grave.

