Acidente entre moto e carro deixa um ferido na Barra

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 9, na Rua Miguel Bournier, no bairro da Barra. De acordo com a Transalvador, o trânsito está lento na região próxima à Perini, porque a vítima é atendida no local por uma viatura da Samu. Agentes do órgão tentam regularizar o tráfego.

O trânsito também está lento nas principais vias da capital baiana, por conta do fluxo de veículos do horário. O motorista encontra retenções na Avenida Paralela e na Orla, sentido Pituba.

Nas útlimas 24 horas, a Transalvador registrou 5 acidentes, com 4 feridos.

