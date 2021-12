Acidente entre dois ônibus deixa 11 feridos na Paralela

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou 11 feridos na avenida Luís Viana Filho (Paralela), no sentido aeroporto, na tarde deste domingo, 27.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os ônibus da empresa BTM e Ondina colidiram nas proximidades do Posto 3, por volta das 14h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já está local prestando os primeiros socorros às vítimas do acidente.

Ainda segundo a Transalvador, agentes já estão no local para coordenar o trânsito que, até o momento, permanece tranquilo.

