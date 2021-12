Acidente entre dois carros deixa dois feridos na Paralela

Um acidente envolvendo dois carros, sendo um BMW e um Celta, deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, 7, na avenida Luís Viana (Paralela), além de causar lentidão no sentido centro.

A colisão aconteceu por volta de 6h30, embaixo de uma passarela de pedestres, na altura do Shopping Paralela. Uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) estava no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Nas últimas 24 horas, o órgão municipal de trânsito registrou três acidentes, que deixaram três pessoas feridas.

Carro modelo BMW também ficou destruído (Foto: Iloma Sales | Ag. A TARDE)

