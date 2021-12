Acidente entre carro e moto deixa um ferido na avenida San Martin

Uma colisão envolvendo carro e moto deixou um ferido na tarde desta quinta-feira, 22, na avenida San Martin, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 17h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motociclista foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O seu estado de saúde não foi divulgado. Já o motorista do veículo saiu ileso.

Por causa da batida, o tráfego na região ficou congestionado, informou a Transalvador.

