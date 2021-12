Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na LIP

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou do trânsito lento no início da tarde desta quinta-feira, 14, na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a faixa da esquerda está temporariamente bloqueada enquanto o atendimento ao motociclista é feito.

No local há viatura da Transalvador, ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e carro do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB). Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

