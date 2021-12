Acidente entre caminhão e moto deixa um ferido

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto, na Avenida San Martin, deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira, 16. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o condutor da carreta ligou para o órgão, por volta das 15h, para relatar o acidente.

Segundo a Transalvador, o homem informou que o veículo que ele dirigia bateu contra uma motocicleta, que seguia sentido Largo do Tanque. O motociclista ficou ferido e precisou ser resgatado por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O acidente deixa o trânsito lento no local. Já as Av. Paralela, sentido aeroporto, e Lucaia seguem com fluxo intenso.

