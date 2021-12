Acidente em Ondina deixa trânsito lento na região

Uma colisão entre um ônibus e um carro na tarde desta terça-feira 17, deixou o trânsito lento na Avenida Ademar de Barros, próximo ao Hospital de Medicina Veterinária da Ufba, em Ondina. Não houve feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a lentidão foi causada pelo fato de os veículos ainda permanecerem na via. O órgão não soube informar quais foram as causas do acidente.

O fluxo de veículos também está congestionado no bairro do Trobogy devido a um acidente causado por um caminhão desgovernado, que acabou deixando dois mortos.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foi mobilizada para fazer reparos nas fiações.

