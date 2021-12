Acidente em Itapuã deixa duas pessoas feridas

Um acidente envolvendo três veículos, sendo um micro-ônibus e dois carros de passeio deixou dois feridos na noite desta terça-feira, 25, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, próximo ao Parque de Exposições. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o trânsito está lento no local.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um dos motoristas teria perdido controle do carro e capotado na via. Uma das pessoas feridas seria uma mulher, que não foi identificada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já estão no local para prestar socorro. Outras informações sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgadas.

