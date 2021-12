Acidente e operação tapa-buraco congestionam Av. Paralela

Um carro modelo Peugeot atropelou um pedestre e se chocou contra uma máquina que realizava a operação tapa-buraco na Avenida Luís Viana (Paralela), por volta de 11h40 desta sexta-feira, 24.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um guincho já está retirando o veículo e a vítima já foi socorrida. Entretanto, o acidente ainda causa reflexos na região, sentido aeroporto. A operação tapa-buraco também congestiona o tráfego no sentido Centro.

Já as avenidas Ogunjá e Mário Leal Ferreira (Bonocô) seguem com trânsito fluindo nesta sexta, ao contrário do início do dia, quando uma interdição na Ladeira da Fonte Nova congestionou as duas localidades.

